A Médiatanács elfogadta a televíziók támogatási gyakorlatáról készült legfrissebb NMHH-tanulmányt. A 2018 második félévét vizsgáló minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi televíziók (RTL Klub, TV2), valamint a közszolgálati Duna Tv volt, mellettük egy-egy hónapig helyet kapott a mintában a közszolgálati Duna World, illetve a kereskedelmi Sport1, Story4, TV4, Viasat3 és Viasat6 is.

A kilenc televízióban fél év alatt 111 óra 40 percnyi támogatói üzenetet láthattak a nézők 1173 cégtől. A vizsgált csatornák 17 664 órányi műsoridejében összesen 82 024 szponzorüzenet jelent meg, ebből a TV2 vonultatta fel a legtöbbet, összesen 46 590-et, 1540-nel meghaladva a 2017 azonos időszakában leadott szpotok számát. A Duna TV-n is nőtt a számuk: a tavaly a második félévben leadott 6398 szpot 701-gyel volt több, mint az előtte lévő félévben. Az RTL Klubnál viszont kevesebb ilyen üzenet ment le, 26 870-ről 24 192-re csökkent a számuk. A műsortámogatásban részt vevő cégek közel négyötöde csupán egy televízióban hirdetett, de volt olyan vállalat is, amely hat csatornán is vásárolt támogatási lehetőséget. Tizennégy cég hirdetett a fél év alatt összesen több mint egy óra időtartamban, közülük a legtöbb műsoridőt egy távközlési cég (Magyar Telekom Nyrt., 5 óra 41 perc) és két építőipari vállalat (Baumit Kft., 3 óra 9 perc és Terrán Tetőcserépgyártó Kft., 3 óra 5 perc) vette meg. A gazdasági szektorok szerint az élmezőny első három helyére az építőipar után a szolgáltatás – elsősorban az utazásszervezés és vendéglátóhelyek hirdetéseinek köszönhetően –, valamint az élelmiszerszektor került.

Az országos kereskedelmi televízióknál ebben a félévben is a legtöbbet támogatott műsortípus az időjárás-jelentés volt, hiszen a naponta többször is jelentkező szegmenshez csak a TV2-nél 15 822 támogatói üzenet kapcsolódott – ez volt egyben a legtöbbet támogatott műsor is. Az RTL Klubnál A konyhafőnök VlP emelkedett ki 2429 támogatói üzenettel, a közszolgálati Duna TV műsorpalettájáról pedig a Család-barát magazinhoz fűződött a legtöbb szpot, összesen 1533. A támogató cégek közül 83 a TV2 Mokka, 81 pedig az RTL Klub Édesítő című műsorában hirdetett. A közszolgálati Duna TV legtöbb támogatót vonzó műsorának az Időjárás-jelentés (37 cég), a Balatoni nyár (37 cég) és a Család-barát (31 cég) bizonyult.