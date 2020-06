A koronavírus járványt Magyarország példás fegyelmezettséggel kezelte és ebben leginkább a fokozott higiéniai szabályok betartása segített. Az éttermek villámgyorsan reagálva a helyzetre biztosították, hogy az ételek steril csomagolásba kerülve jussanak el a fogyasztókhoz. Az egyszer használatos termékek forgalma az elmúlt időszakban másfélszeresére nőtt.

A járvány sok éttermet, vendéglátóipari létesítményt tett próbára. Átmenetileg az éttermek fele zárt be, de sokan folytatták működésüket és továbbra is munkahelyeket biztosítottak alkalmazottjaiknak. Az egyszer használatos éttermi csomagolás volt az egyetlen higiénikus lehetőség, hogy az élelmiszerek eljussanak a fogyasztókhoz az éttermektől vagy a közétkeztetőktől.

Az Indepack Kft. adatai szerint az egyszer használatos termékek forgalma az elmúlt három hónapban másfélszeresére nőt, ebből kimondottan a pandémiás időszak miatti bővülés kb. 30%. Az elviteles dobozok forgalma a duplájára emelkedett, míg a helyben fogyasztásra alkalmas csomagolás forgalma jelentősen csökkent és most kezd ismét növekedni. A sok termék közül egy kép erejéig a fogpiszkálót emelnénk ki, pusztán azért, mert Z. Karvalics László az internet hőskorában egy könyvben ("Fogpiszkáló a hálózaton") a fogpiszkálóra történő rákeresésen keresztül mutatta be, hogy ennek az egyszerű pici fapálcikának hányféle előfordulása van az interneten, mi mindent rejt (rejtett már a nyolcvanas évek végén is) a világháló.

A koronavírus járvány időszakában az egyszer használatos termékek nagyban segítették a gazdaság, ezen belül a vendéglátóipari szektor túlélését. Nemcsak hazánkban, de külföldön is magától értetődő volt, hogy ezen eszközök segítségével vegyék fel a harcot a járvány visszaszorításában.

Sokak fejében az egyszer használatos eszközök egyet jelentenek a műanyaggal, pedig mostanra minden terméknek létezik környezetbarát alternatívája és Magyarországon ezek a termékek egytől egyig elérhetőek. Ezek a növényi alapú termékek Európa számos országában évek óta bizonyítanak.

Az EU iránymutatása alapján jelenleg több országban is környezetbarát, komposztálható anyagból készült egyszer használatos eszközöket használnak már a vendéglátóiparban. Svédország, Finnország gyorséttermei fa, illetve papír alapú termékeket hoztak előtérbe. Németország a biológiailag lebomló eszközökre tért át. Portugália szinte teljesen visszaszorította a műanyag használatot, náluk a papírtányérok és a fa evőeszközök jelentették az átállást. Franciaország papírpoharakat, fa evőeszközöket és a komposztálható anyagból készülő egyszer használatos termékeket használ.